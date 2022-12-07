Декабрь, 07 в 18:12

В Харьковской области после двух дней поисков нашли мертвым семилетнего мальчика по имени Герман Щербина.

Как отметили в Национальной полиции Украины, ребенок утонул в озере.

Двое суток более 420 правоохранителей, волонтеров, водолазов искали Германа. К поискам даже привлекли квадрокоптеры.

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Семилетний мальчик пропал 5 декабря. Он жил у бабушки во время войны в селе Крутояровка Кегичевской громады Красноградского района вместе со старшим братом. До войны дети жили в Малой Даниловке. Утром 5 декабря мальчик с бабушкой вернулся из Кегичевки, а после пошел на детскую площадку, не взяв с собой шапку и мобильный телефон.

Сразу после поступления сообщения о пропаже ребенка по тревоге подняли личный состав Красноградского отдела полиции, управления уголовного розыска, отдела ювенальной превенции и кинологическую службу.

Также к поисковым работам были привлечены подразделения ГСЧС, водолазы и военнослужащие. С первого дня в поиске принимали активное участие представители поисково-спасательного отряда Милена, местные жители и волонтеры.

Полицейские обходили дворы, обследовали местность, водоемы, заброшенные здания, лесополосы, отрабатывали круг людей, с которыми общался мальчик.

Были выставлены посты на железнодорожных станциях и вокзалах, ориентированы блок-посты и стационарные посты полиции, а также все подразделения полиции. Ориентировка с приметами мальчика была распространена в интернете и в общественных местах.

Напомним, в Украине создали чат-бот, который помогает найти детей, которые потерялись во время войны.