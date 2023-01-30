Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

РФ утром обстреляла Волчанск в Харьковской области: погиб 62-летний мужчина

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ утром обстреляла Волчанск в Харьковской области: погиб 62-летний мужчина

Сегодня Волчанск Чугуевского района Харьковской области снова оказался под вражескими обстрелами — оккупанты ударили по городу около 10.20 утра.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела погиб 62-летний мужчина. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Сейчас смотрят

Пока информация о разрушениях и других возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что 21 января оккупанты обстреляли Волчанск. Вражеские снаряды прилетели в частный дом. Тогда погибла 60-летняя женщина. Ранения получили женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка