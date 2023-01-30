Январь, 30 в 13:06

Сегодня Волчанск Чугуевского района Харьковской области снова оказался под вражескими обстрелами — оккупанты ударили по городу около 10.20 утра.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела погиб 62-летний мужчина. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Сейчас смотрят Пока информация о разрушениях и других возможных пострадавших уточняется. Напомним, что 21 января оккупанты обстреляли Волчанск. Вражеские снаряды прилетели в частный дом. Тогда погибла 60-летняя женщина. Ранения получили женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter