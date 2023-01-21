Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Оккупанты утром обстреляли Волчанск на Харьковщине: погибла женщина, еще двое раненых

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты утром обстреляли Волчанск на Харьковщине: погибла женщина, еще двое раненых
Фото: Нацполиция

Сегодня утром, 21 января, российский враг коварно обстрелял город Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вражеские снаряды прилетели в частный дом. К сожалению, женщина погибла 60 лет. Ранения получили и госпитализированные женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

Сейчас смотрят

Вчера в Волчанске ранения во время обстрелов получил 71-летний мужчина. Его доставили в больницу в среднем состоянии.

Также вчера в селе Кившаровка Купянского района ранения получил 27-летний мужчина. Состояние среднее.

Читайте
Оккупанты утром обстреляли Купянск: ранены два человека

За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов российские захватчики обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка