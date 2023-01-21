Оккупанты утром обстреляли Волчанск на Харьковщине: погибла женщина, еще двое раненых
Фото: Нацполиция
Сегодня утром, 21 января, российский враг коварно обстрелял город Волчанск Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, вражеские снаряды прилетели в частный дом. К сожалению, женщина погибла 60 лет. Ранения получили и госпитализированные женщина 45 лет и 7-летняя девочка.
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Вчера в Волчанске ранения во время обстрелов получил 71-летний мужчина. Его доставили в больницу в среднем состоянии.
Также вчера в селе Кившаровка Купянского района ранения получил 27-летний мужчина. Состояние среднее.
За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов российские захватчики обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты.