Январь, 21 в 8:54

Сегодня утром, 21 января, российский враг коварно обстрелял город Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вражеские снаряды прилетели в частный дом. К сожалению, женщина погибла 60 лет. Ранения получили и госпитализированные женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

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Вчера в Волчанске ранения во время обстрелов получил 71-летний мужчина. Его доставили в больницу в среднем состоянии.

Также вчера в селе Кившаровка Купянского района ранения получил 27-летний мужчина. Состояние среднее.

За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов российские захватчики обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты.