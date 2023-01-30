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РФ зранку обстріляла Вовчанськ на Харківщині: загинув 62-річний чоловік

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ зранку обстріляла Вовчанськ на Харківщині: загинув 62-річний чоловік

Сьогодні Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині знову опинився під ворожими обстрілами – окупанти вдарили по місту близько 10.20 ранку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу.

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Наразі інформація щодо руйнувань та інших можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що 21 січня окупанти обстріляли Вовчанськ. Ворожі снаряди прилетіли у приватний будинок. Тоді загинула 60-річна жінка. Поранення отримали жінка 45 років та 7-річна дівчинка.

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