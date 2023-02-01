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В насилии виноват исключительно обидчик: Лубинец о скандале с издевательства над девушками в Киеве

Анастасия Кожушко, редактор ленты
В насилии виноват исключительно обидчик: Лубинец о скандале с издевательства над девушками в Киеве
Фото: Нацполиция

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец был шокирован недавним инцидентом, где молодые ребята накачивали девушек алкоголем и Ксанаксом, а затем издевались и выкладывали все в соцсети.

Омбудсмен обратился в Главное управление Национальной полиции и Офис генпрокурора по поводу обеспечения безотлагательного расследования.

– И уже благодарен за оперативное реагирование – Национальная полиция провела обыски у фигурантов и открыла уголовное производство, – написал у себя в Telegram Лубинец.

Также уполномоченный по правам человека выразил обеспокоенность, что такой контент пользуется спросом и одобрением в нашем обществе – некоторые высказывают мнение, что виновны в этой ситуации сами пострадавшие.

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— Виноват в таком преступлении исключительно обидчик. Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таким, – отметил омбудсмен.

Также Лубинец подчеркнул, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены национальным и международным законодательством и влекут уголовную ответственность.

Напомним, накануне вечером соцсети всколыхнулись от жестокого контента. Компания 20-летних парней приехала в столицу и начала устраивать вечеринки, на которые приглашали девушек. Они накачивали их алкоголем и, судя по их же Stories, Ксанаксом, который является сильным транквилизатором.

Источник: Дмитрий Лубинец, Нацполицыя 

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