Що відомо про хлопців, які знущалися над дівчатами на вечірці у Києві, та яка реакція поліції

Лютий, 01 в 13:06

У мережі набирає обертів ситуація з хлопцями, які кривдили та принижували дівчат, знімали це на відео та викладали все в інтернет. Що відомо про інцидент та про фігурантів злочину, а також про реакцію поліції – читайте далі в матеріалі.

Що відомо

Малолітні хлопці приїхали до Києва, де почали влаштовувати вечірки, на які запрошували дівчат. Жінок накачували алкоголем та, судячи з їхніх же Stories, Ксанаксом.

Довідка. Ксанакс – це одна з форм бензодіазепінів, що надають допомогу при тривожності та безсонні. Це сильний транквілізатор.

Після цього непритомних дівчат знімали на відео, домагалися та кривдили. І все це викладали в Instagram.

Зараз дивляться Хлопці використовували той факт, що дівчата абсолютно нічого не могли контролювати. Вони на відео лізли до статевих органів жертв. Хто ці хлопці та їх реакція після розголосу Відомо, що це група хлопців з Івано-Франківська. Їх кілька людей, віком по 20 років. Хлопець, як розповідають у мережі, перебрався до Києва та разом зі своїми друзями влаштував справжнє “полювання”. А його гасло звучить так: “Покажемо вам, які кругом ш***и”. Фігуранти злочину в Instagram розказують, які дівчата легковажні, і як вони непристойно себе поводять. Мовляв, з такими вони справи не хотіли б мати. Після розголосу один з хлопців вирішив в Іnstagram висловитися з цього приводу. Він наголосив, що свою позицію пояснювати не збирається. – Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє, чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Усі, хто адекватно це сприймає – має голову на плечах, і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті – пішли на***, – цинічно заявив хлопець. Читайте Систематично ґвалтував 11-річну падчерку: у Києві за сексуальне насильство затримано чоловіка Реакція поліції У Нацполіції повідомили, що наразі поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні держави. Зокрема, оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів. Детальніша інформація буде опублікована пізніше.

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