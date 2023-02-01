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У насильстві винен виключно кривдник: Лубінець про скандал зі знущаннями над дівчатами у Києві

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
У насильстві винен виключно кривдник: Лубінець про скандал зі знущаннями над дівчатами у Києві
Фото: Нацполіція

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець був шокований нещодавнім інцидентом де молоді хлопці накачували дівчат алкоголем та Ксанаксом, а потім знущалися і викладали все у соцмережі.  

Омбудсмен звернувся до Головного управління Національної поліції та Офісу генпрокурора, щодо забезпечення невідкладного розслідування. 

– І вже вдячний за оперативне реагування – Національна поліція провела обшуки у фігурантів та відкрила кримінальне провадження, –написав у себе в Telegram Лубінець. 

Також уповноважений з прав людини висловив занепокоєння, що такий контент має попит та схваленням в нашому суспільстві – дехто висловлює думку, що винуватими у цій ситуації є самі постраждалі. 

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— Винуватим у такому злочині є виключно кривдник. Постраждала особа не може бути винуватою і не повинна почувати себе такою, –зазначив омбудсмен. 

Також Лубінець наголосив, що будь-які насильницькі дії сексуального характеру заборонені національним та міжнародним законодавством і тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, напередодні ввечері с оцмережі сколихнулися від жорстокого контенту. Компанія молодиків кривдили та принижували непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали все в інтернет.

Пізніше з’ясувалося, що хлопцям по 20 років. Вони приїхали до столиці та почали  влаштовувати вечірки, на які запрошували дівчат. Накачували їх алкоголем та, судячи з їхніх же Stories, Ксанаксом, що є сильним транквілізатором.

Джерело: Дмитро Лубінець, Нацполіція 

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