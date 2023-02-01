У насильстві винен виключно кривдник: Лубінець про скандал зі знущаннями над дівчатами у Києві

Лютий, 01 в 18:57

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець був шокований нещодавнім інцидентом де молоді хлопці накачували дівчат алкоголем та Ксанаксом, а потім знущалися і викладали все у соцмережі.

Омбудсмен звернувся до Головного управління Національної поліції та Офісу генпрокурора, щодо забезпечення невідкладного розслідування.

– І вже вдячний за оперативне реагування – Національна поліція провела обшуки у фігурантів та відкрила кримінальне провадження, –написав у себе в Telegram Лубінець.

Також уповноважений з прав людини висловив занепокоєння, що такий контент має попит та схваленням в нашому суспільстві – дехто висловлює думку, що винуватими у цій ситуації є самі постраждалі.

Зараз дивляться — Винуватим у такому злочині є виключно кривдник. Постраждала особа не може бути винуватою і не повинна почувати себе такою, –зазначив омбудсмен. Також Лубінець наголосив, що будь-які насильницькі дії сексуального характеру заборонені національним та міжнародним законодавством і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Нагадаємо, напередодні ввечері с оцмережі сколихнулися від жорстокого контенту. Компанія молодиків кривдили та принижували непритомних дівчат, знімали це на відео та викладали все в інтернет. Пізніше з’ясувалося, що хлопцям по 20 років. Вони приїхали до столиці та почали влаштовувати вечірки, на які запрошували дівчат. Накачували їх алкоголем та, судячи з їхніх же Stories, Ксанаксом, що є сильним транквілізатором. Джерело: Дмитро Лубінець, Нацполіція Читайте Стамбульська конвенція: що це таке, та як вона захищає жінок від насилля

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