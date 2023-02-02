Возникли перебои с водой: СБУ идентифицировала участников рейдерского захвата Бучаводоканала
В Киевской области идентифицировали всех участников попытки рейдерского захвата коммунального предприятия Бучаводоканал. Среди организаторов — руководство местного добровольческого формирования.
По данным Службы безопасности Украины, в августе 10 вооруженных добробатовцев незаконно ворвались на территорию объекта водоснабжения, который находится в коммунальной собственности Бучанского горсовета. После этого они заблокировали передвижение четырех работников.
Рейдеры угрожали физической расправой, не давая возможность коммунальщикам осуществить техническое обслуживание водонапорного пункта и насосов. В результате возникли перебои в водоснабжении города.
Во время обысков в домах злоумышленников, штабе добровольческого формирования, помещении Ирпенского городского совета нашли незарегистрированное автоматическое оружие и более 250 патронов различного калибра.
Сейчас трем организаторам рейдерского захвата сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы или похищения человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им планируют избрать меру пресечения — удерживание под стражей.