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Возникли перебои с водой: СБУ идентифицировала участников рейдерского захвата Бучаводоканала

Юля Захарченко, редактор ленты
Возникли перебои с водой: СБУ идентифицировала участников рейдерского захвата Бучаводоканала
Фото: СБУ

В Киевской области идентифицировали всех участников попытки рейдерского захвата коммунального предприятия Бучаводоканал. Среди организаторов — руководство местного добровольческого формирования.

По данным Службы безопасности Украины, в августе 10 вооруженных добробатовцев незаконно ворвались на территорию объекта водоснабжения, который находится в коммунальной собственности Бучанского горсовета. После этого они заблокировали передвижение четырех работников.

Фото: СБУ

Рейдеры угрожали физической расправой, не давая возможность коммунальщикам осуществить техническое обслуживание водонапорного пункта и насосов. В результате возникли перебои в водоснабжении города.

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Во время обысков в домах злоумышленников, штабе добровольческого формирования, помещении Ирпенского городского совета нашли незарегистрированное автоматическое оружие и более 250 патронов различного калибра.

Сейчас трем организаторам рейдерского захвата сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы или похищения человека (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им планируют избрать меру пресечения — удерживание под стражей.

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Источник: СБУ
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