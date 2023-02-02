Виникли перебої з водою: СБУ ідентифікувала учасників рейдерського захоплення Бучаводоканалу

Лютий, 02 в 16:45

У Київській області ідентифікували всіх учасників спроби рейдерського захоплення комунального підприємства Бучаводоканал. Серед організаторів – керівництво місцевого добровольчого формування.

За даними Служби безпеки України, у серпні 10 озброєних добробатівців незаконно увірвалися на територію об’єкта водопостачання, який перебуває в комунальній власності Бучанської міськради. Після цього вони заблокували пересування чотирьох працівників.

Рейдери погрожували фізичною розправою, не даючи можливість комунальникам здійснити технічне обслуговування водонапірного пункту та насосів. Внаслідок цього виникли перебої у водопостачанні міста.

Зараз дивляться Під час обшуків у домівках зловмисників, штабі добровольчого формування, приміщенні Ірпінської міської ради знайшли незареєстровану автоматичну зброю та понад 250 набоїв різного калібру. Наразі трьом організаторам рейдерського захоплення повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Їм планують обрати запобіжний захід – тримання під вартою. Читайте РФ воює кількістю, а не якістю: у ГУР попередили про активну фазу на фронті

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