Периодически слышны взрывы: в турецком порту вторые сутки пылает контейнерный терминал
После землетрясения на юге Турции 6 февраля в порту Искендеруна вспыхнул масштабный пожар. Его до сих пор не могут потушить.
Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency.
Уже вторые сутки в порту горят контейнеры. Огромный столб черного дыма виден на несколько километров.
Как пишет издание, периодически в эпицентре пожара раздаются взрывы. Площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.
????Following the #turkiyeearthquake , drone footage shows massive fire at the International Port of Iskenderun in Hatay, #Turkey.#Türkiye ????????
Video credit : TRT world pic.twitter.com/oFreBAoa6y
— OsintTV???? (@OsintTV) February 7, 2023
Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. Число жертв уже превысило 5 тыс. человек.
Среди пострадавших могут быть и украинцы, по данным МИД, 27 наших граждан до сих пор не выходят на связь.
ГСЧС Украины отправляет около сотни спасателей для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Источник: Anadolu Agency