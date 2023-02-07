Периодически слышны взрывы: в турецком порту вторые сутки пылает контейнерный терминал

Февраль, 07 в 17:02

После землетрясения на юге Турции 6 февраля в порту Искендеруна вспыхнул масштабный пожар. Его до сих пор не могут потушить.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency.

Уже вторые сутки в порту горят контейнеры. Огромный столб черного дыма виден на несколько километров.

Сейчас смотрят Как пишет издание, периодически в эпицентре пожара раздаются взрывы. Площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров. ????Following the #turkiyeearthquake , drone footage shows massive fire at the International Port of Iskenderun in Hatay, #Turkey.#Türkiye ???????? Video credit : TRT world pic.twitter.com/oFreBAoa6y — OsintTV???? (@OsintTV) February 7, 2023 Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. Число жертв уже превысило 5 тыс. человек. Среди пострадавших могут быть и украинцы, по данным МИД, 27 наших граждан до сих пор не выходят на связь. ГСЧС Украины отправляет около сотни спасателей для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. Источник: Anadolu Agency

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