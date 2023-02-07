Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Периодически слышны взрывы: в турецком порту вторые сутки пылает контейнерный терминал

Анастасия Кожушко, редактор ленты
пожежа в порту Туреччини
Фото: Getty Images

После землетрясения на юге Турции 6 февраля в порту Искендеруна вспыхнул масштабный пожар. Его до сих пор не могут потушить.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency.

Уже вторые сутки в порту горят контейнеры. Огромный столб черного дыма виден на несколько километров.

Сейчас смотрят

Как пишет издание, периодически в эпицентре пожара раздаются взрывы. Площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. Число жертв уже превысило 5 тыс. человек.

Среди пострадавших могут быть и украинцы, по данным МИД, 27 наших граждан до сих пор не выходят на связь.

ГСЧС Украины отправляет около сотни спасателей для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Источник: Anadolu Agency

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка