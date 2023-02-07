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Факти / Надзвичайні події

Періодично чутно вибухи: у турецькому порту другу добу палає контейнерний термінал

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
пожежа в порту Туреччини
Фото: Getty Images

Після землетрусу на півдні Туреччини 6 лютого у порту Іскендеруна спалахнула масштабна пожежа на контейнерному терміналі. Її досі не можуть загасити.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu Agency.

Вже другу добу у порту горять контейнери. Величезний стовп чорного диму видно на кілька кілометрів.

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Як пише видання, періодично в епіцентрі пожежі лунають вибухи. Площа загоряння наразі може становити кількасот квадратних метрів.

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси. Кількість жертв вже перевищила 5 тис. людей.

Серед постраждалих можуть бути й українці, за даними МЗС, 27 наших громадян і досі не виходять на зв’язок.

ДСНС України відправляє близько сотні рятувальників для допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха.

Джерело: Anadolu Agency

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