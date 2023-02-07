Періодично чутно вибухи: у турецькому порту другу добу палає контейнерний термінал
Після землетрусу на півдні Туреччини 6 лютого у порту Іскендеруна спалахнула масштабна пожежа на контейнерному терміналі. Її досі не можуть загасити.
Про це повідомляє турецьке видання Anadolu Agency.
Вже другу добу у порту горять контейнери. Величезний стовп чорного диму видно на кілька кілометрів.
Як пише видання, періодично в епіцентрі пожежі лунають вибухи. Площа загоряння наразі може становити кількасот квадратних метрів.
????Following the #turkiyeearthquake , drone footage shows massive fire at the International Port of Iskenderun in Hatay, #Turkey.#Türkiye ????????
Video credit : TRT world pic.twitter.com/oFreBAoa6y
— OsintTV???? (@OsintTV) February 7, 2023
Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси. Кількість жертв вже перевищила 5 тис. людей.
Серед постраждалих можуть бути й українці, за даними МЗС, 27 наших громадян і досі не виходять на зв’язок.
ДСНС України відправляє близько сотні рятувальників для допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха.
Джерело: Anadolu Agency