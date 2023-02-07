Лютий, 07 в 6:40

Станом на ранок 7 лютого підтверджена кількість загиблих у Туреччині зросла до 2921 особи.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC з посиланням на Агентство з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини.

Глава агентства Юнус Сезер заявив, що ще 15 834 особи дістали поранень.

Зараз дивляться У сусідній Сирії загинула щонайменше 1451 особа. За даними сирійського державного інформаційного агентства SANA, 711 людей загинули на підконтрольних уряду територіях, переважно в районах Алеппо, Хама, Латакія та Тартус. Група Білі шоломи офіційно відома як цивільна оборона Сирії, повідомила про 740 загиблих у районах, контрольованих опозицією. Більшість північно-західної Сирії, яка межує з Туреччиною, контролюється антиурядовими силами в умовах громадянської війни, що почалася у 2011 році. Читайте Понад 2 300 жертв та сотні зруйнованих будинків: що відомо про найпотужніший землетрус у Туреччині та Сирії

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