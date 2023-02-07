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Жертвами потужного землетрусу у Туреччині та Сирії стали вже понад 4300 людей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Жертвами потужного землетрусу у Туреччині та Сирії стали вже понад 4300 людей
Фото: Getty Images

Станом на ранок 7 лютого підтверджена кількість загиблих у Туреччині зросла до 2921 особи.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC з посиланням на Агентство з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини.

Глава агентства Юнус Сезер заявив, що ще 15 834 особи дістали поранень.

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У сусідній Сирії загинула щонайменше 1451 особа.

За даними сирійського державного інформаційного агентства SANA, 711 людей загинули на підконтрольних уряду територіях, переважно в районах Алеппо, Хама, Латакія та Тартус.

Група Білі шоломи офіційно відома як цивільна оборона Сирії, повідомила про 740 загиблих у районах, контрольованих опозицією. Більшість північно-західної Сирії, яка межує з Туреччиною, контролюється антиурядовими силами в умовах громадянської війни, що почалася у 2011 році.

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Джерела: BBC, CNN
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