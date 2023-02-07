Українські рятувальники вже сьогодні можуть прибути до Туреччини – Боднар
Майже 100 українських рятувальників вже сьогодні можуть прибути до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків масштабних землетрусів.
Про це на брифінгу заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині, згідно з яким ДСНС має найближчим часом відрядити своїх спеціалістів.
– Наші рятувальники, за оптимістичним сценарієм, можуть прибути навіть сьогодні. Деталі не буду розказувати зараз, допоки ще ці групи не покинули територію України, – сказав Боднар.
Посол розповів, що вже понад 50 країн оголосили про надання допомоги Туреччині. Рятувальники з Азербайджану, Пакистану, Болгарії та Румунії вже прибули до місця.
Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси. Кількість жертв вже перевищила 5 тис. людей.
В українському МЗС повідомили, що вже розшукали шістьох українців, які проживали поруч з епіцентром стихійного лиха у Туреччині, ще 27 громадян і досі не виходять на зв’язок.
Також ми розповідали, що сейсмолог із Нідерландів Френк Хогербейтс за три дні до трагедії передбачив сильний землетрус Туреччині та Сирії, та застеріг, що ще деякий час в епіцентрі лиха можуть повторитися потужні поштовхи.
Джерело: Media Center Ukraine