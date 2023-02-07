Лютий, 07 в 15:23

Майже 100 українських рятувальників вже сьогодні можуть прибути до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків масштабних землетрусів.

Про це на брифінгу заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині, згідно з яким ДСНС має найближчим часом відрядити своїх спеціалістів.

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