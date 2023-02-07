Посольству Украины в Турции удалось разыскать шестерых наших граждан, не выходивших на связь после землетрясения.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, люди чувствуют себя хорошо, угроз их жизни нет. Однако у некоторых граждан разрушено жилье. Они поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь.

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Олег Николенко подчеркнул, что в консульство поступило 27 обращений о наших гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует.

– Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала, — отметил спикер МИД.

Он также напомнил, что для получения помощи следует обратиться на «горячую линию» посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98.

Действует также “горячая линия” МИД Украины: +380 44 238 15 88.

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Напомним, что на рассвете 6 февраля в Турции произошло землетрясение — самое мощное за последние более 80 лет. Толчки ощутили в Сирии, Ливане, Кипре и Израиле.

В Турции пострадали несколько провинций: Хатай, Османия, Адияман, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Малатья и Адана. В Сирии пострадали районы Алеппо, Хама, Латакия и Тартус.

От землетрясения в Турции и Сирии разрушены тысячи домов, в том числе многоэтажки.

Правительства европейских стран, НАТО, Японии, Израиля, Украины окажут помощь Турции.