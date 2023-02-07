Лютий, 07 в 10:20

Посольству України в Туреччині вдалося розшукати шістьох наших громадян, які не виходили на зв’язок після землетрусу.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, люди почуваються добре, загроз їхньому життю немає. Проте у деяких громадян зруйноване житло. Наразі вони поселилися у турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок.

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Олег Ніколенко наголосив, що до консульства надійшло 27 звернень про наших громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній.

– Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила, – зауважив речник МЗС.

Він також нагадав, що для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

Діє також “гаряча лінія” МЗС України: +380 44 238 15 88.

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Нагадаємо, що на світанку 6 лютого у Туреччині стався землетрус – найпотужніший за останні понад 80 років. Поштовхи відчули у Сирії, Лівані, Кіпрі та Ізраїлі.

У Туреччині постраждало кілька провінцій: Хатай, Османіє, Адияман, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Малатья та Адана. У Сирії постраждали райони міст Алеппо, Хама, Латакія і Тартус.

Від землетрусу у Туреччині та Сирії зруйновані тисячі будинків, зокрема і багатоповерхівки.

Уряди європейських країн, НАТО, Японії, Ізраїлю, України нададуть допомогу Туреччині.