Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены дома
Фото: Офис генпрокурора
В Запорожской области российские солдаты совершили артиллерийский обстрел поселка городского типа Степногорск Васильевского района, в результате чего погибла женщина.
По данным Запорожской областной прокуратуры, 11 февраля военные государства-агрессора обстреляли Степногорск. Из-за осколочных ранений на месте обстрела погибла 70-летняя местная жительница.
Также известно о повреждении многоэтажных жилых домов, в которых от ударной волны повылетали окна и частично разрушены балконы.
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Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.