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Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены дома

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены дома
Фото: Офис генпрокурора

В Запорожской области российские солдаты совершили артиллерийский обстрел поселка городского типа Степногорск Васильевского района, в результате чего погибла женщина.

По данным Запорожской областной прокуратуры, 11 февраля военные государства-агрессора обстреляли Степногорск. Из-за осколочных ранений на месте обстрела погибла 70-летняя местная жительница.

Также известно о повреждении многоэтажных жилых домов, в которых от ударной волны повылетали окна и частично разрушены балконы.

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