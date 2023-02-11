Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены дома

Февраль, 11 в 18:06

В Запорожской области российские солдаты совершили артиллерийский обстрел поселка городского типа Степногорск Васильевского района, в результате чего погибла женщина.

По данным Запорожской областной прокуратуры, 11 февраля военные государства-агрессора обстреляли Степногорск. Из-за осколочных ранений на месте обстрела погибла 70-летняя местная жительница.

Также известно о повреждении многоэтажных жилых домов, в которых от ударной волны повылетали окна и частично разрушены балконы.

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Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.