Росіяни обстріляли Степногірськ на Запоріжжі: загинула жінка, пошкоджені будинки

Лютий, 11 в 18:06

У Запорізькій області російські солдати здійснили артилерійський обстріл селища міського типу Степногірськ Василівського району, внаслідок чого загинула жінка.

За даними Запорізької обласної прокуратури, 11 лютого військові держави-агресора обстріляли Степногірськ. Через осколкові поранення на місці обстрілу загинула 70-річна місцева жителька.

Також відомо про пошкодження багатоповерхових житлових будинків, в яких від ударної хвилі повилітали вікна та частково зруйновані балкони.

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