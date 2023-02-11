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Росіяни обстріляли Степногірськ на Запоріжжі: загинула жінка, пошкоджені будинки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни обстріляли Степногірськ на Запоріжжі: загинула жінка, пошкоджені будинки
Фото: Офіс генпрокурора

У Запорізькій області російські солдати здійснили артилерійський обстріл селища міського типу Степногірськ Василівського району, внаслідок чого загинула жінка.

За даними Запорізької обласної прокуратури, 11 лютого військові держави-агресора обстріляли Степногірськ. Через осколкові поранення на місці обстрілу загинула 70-річна місцева жителька.

Також відомо про пошкодження багатоповерхових житлових будинків, в яких від ударної хвилі повилітали вікна та частково зруйновані балкони.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

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