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Факты / Происшествия

На Днепропетровщине СБУ предотвратила попытку российских олигархов вывести активы на 150 млн грн

Анастасия Кожушко, редактор ленты
СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины Демуринский горно-обогатительный комбинат и агрохолдинг Инвест Агро, – говорится в сообщении.

По данным следствия, после решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно скрыть:

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  • более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;
  • 6 вагонов с агропродукцией;
  • свыше 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;
  • почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
На Днепропетровщине СБУ предотвратила попытку российских олигархов вывести активы на 150 млн грн / 5 фотографий

– Для реализации сделки Чемезов и Шелков планировали привлечь аффилированные коммерческие структуры, которые ранее осуществляли формальное управление обеими украинскими компаниями и переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества, – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили преступные планы олигархов и предотвратили их.

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Источник: СБУ
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