На Днепропетровщине СБУ предотвратила попытку российских олигархов вывести активы на 150 млн грн
Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины Демуринский горно-обогатительный комбинат и агрохолдинг Инвест Агро, – говорится в сообщении.
По данным следствия, после решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно скрыть:
- более 100 единиц автомобильной и специализированной техники;
- 6 вагонов с агропродукцией;
- свыше 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана;
- почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.
Общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.
– Для реализации сделки Чемезов и Шелков планировали привлечь аффилированные коммерческие структуры, которые ранее осуществляли формальное управление обеими украинскими компаниями и переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества, – говорится в сообщении.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили преступные планы олигархов и предотвратили их.