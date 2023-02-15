На Дніпропетровщині СБУ запобігла спробі російських олігархів вивести активи на 150 млн грн
Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– Вищий антикорупційний суд передав у власність України Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг Інвест Агро, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно приховати:
- понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
- 6 вагонів з агропродукцією;
- понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;
- майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.
Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.
– Для реалізації оборудки Чемезов та Шелков планували залучити афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями та переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна, – йдеться в повідомленні.
Однак співробітники Служби безпеки викрили злочинні плани олігархів й запобігли їм.