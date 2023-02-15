На Дніпропетровщині СБУ запобігла спробі російських олігархів вивести активи на 150 млн грн

Лютий, 15 в 10:42

Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Вищий антикорупційний суд передав у власність України Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг Інвест Агро, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно приховати:

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понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

6 вагонів з агропродукцією;

понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.

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– Для реалізації оборудки Чемезов та Шелков планували залучити афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями та переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна, – йдеться в повідомленні.

Однак співробітники Служби безпеки викрили злочинні плани олігархів й запобігли їм.