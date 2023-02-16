Февраль, 16 в 10:44

Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа враждебных БПЛА, работали ПВО.

Об этом сообщает в своем Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Также враг ударил ракетами по территории области. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

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– Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет, – написал он.

Ночью 16 февраля враг нанес ракетные удары и в других областях. Во Львовской области сразу три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лунин

Фото: Дмитрий Лунин