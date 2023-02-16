Ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА: есть попадание в объект инфраструктуры
Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа враждебных БПЛА, работали ПВО.
Об этом сообщает в своем Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Также враг ударил ракетами по территории области. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
– Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет, – написал он.
Ночью 16 февраля враг нанес ракетные удары и в других областях. Во Львовской области сразу три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.
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Источник: Дмитрий Лунин
Фото: Дмитрий Лунин