Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БПЛА: є влучання в об’єкт інфраструктури
Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, працювали засоби ППО.
Про це повідомляє у своєму Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Також ворог ударив ракетами по території області. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
– Дві з них поцілили по об’єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає, – написав він.
Вночі 16 лютого ворог завдав ракетного удару і в інших областях. На Львівщині одразу три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.
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Джерело: Дмитро Лунін
Фото: Дмитро Лунін