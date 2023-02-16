Лютий, 16 в 10:44

Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, працювали засоби ППО.

Про це повідомляє у своєму Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Також ворог ударив ракетами по території області. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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– Дві з них поцілили по об’єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає, – написав він.

Вночі 16 лютого ворог завдав ракетного удару і в інших областях. На Львівщині одразу три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Лунін

Фото: Дмитро Лунін