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Факти / Надзвичайні події

Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БПЛА: є влучання в об’єкт інфраструктури

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ракетний удар

Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, працювали засоби ППО. 

Про це повідомляє у своєму Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

Також ворог ударив ракетами по території області. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. 

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– Дві з них поцілили по об’єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає, – написав він.

Вночі 16 лютого ворог завдав ракетного удару і в інших областях. На Львівщині одразу три ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Дмитро Лунін

Фото: Дмитро Лунін

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