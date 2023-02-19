В Бердянске горит госпиталь оккупантов – горсовет

Февраль, 19 в 13:04

Жители временно оккупированного Бердянска в Запорожье сообщают о большом пожаре на Косе.

Об этом сообщают в пресс-службе городского совета.

По словам очевидцев, вероятно, загорелась база отдыха Райский уголок.

Сейчас смотрят

– По предварительной информации, нам известно, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало главе РВА Алексею Бакаю, оккупанты разместили госпиталь, — говорится в сообщении.

Как рассказали в Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг совершил 57 обстрелов позиций украинских бойцов по танковому вооружению, реактивной и ствольной артиллерии.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоданиловка, Любицкое, Ольговское, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Полтавка, Щербаки, Малая Токмачка, Гуляйполе, Каменское.

Источник: Бердянский горсовет