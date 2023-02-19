У Бердянську палає шпиталь окупантів – міськрада

Лютий, 19 в 13:04

Мешканці тимчасово окупованого Бердянська, на Запоріжжі повідомляють про велику пожежу на Косі.

Про це повідомляють у пресслужбі міської ради.

За словами очевидців, ймовірно, загорілася база відпочинку Райський куточок.

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– За попередньою інформацією, нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь, — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Запорізькій ОВА, минулої доби ворог здійснив 57 обстрілів позицій українських бійців з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Любицьке, Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Полтавка, Щербаки, Мала Токмачка, Гуляйполе, Кам’янське.

Джерело: Бердянська міська рада