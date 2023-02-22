В Киеве СБУ задержала прокремлевского блогера скрывавшегося от следствия в монастыре УПЦ (МП)
В Киеве Служба безопасности задержала вражеского пропагандиста, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
По данным следствия приспешником россиян оказался столичный блогер, основатель так называемого русского клуба, занимавшийся подготовкой заказных публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.
– Среди них – “русская народная линия” и “одна родина”, – говорится в сообщении.
В своих колонках блогер называл “закономерным” захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации “ЛНР” и “ДНР”.
– Провокационные материалы и публичные выступления блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую порцию деструктивного контента изменник получал от агрессора денежное вознаграждение, – рассказали в СБУ.
В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена).
Мужчина решил уйти от следствия, укрывшись в Свято-Благовещенском мужском монастыре УПЦ (МП), где его и задержали.
Суд выбрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей.