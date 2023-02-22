В Киеве СБУ задержала прокремлевского блогера скрывавшегося от следствия в монастыре УПЦ (МП)

Февраль, 22 в 12:50

В Киеве Служба безопасности задержала вражеского пропагандиста, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия приспешником россиян оказался столичный блогер, основатель так называемого русского клуба, занимавшийся подготовкой заказных публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.

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– Среди них – “русская народная линия” и “одна родина”, – говорится в сообщении.

В своих колонках блогер называл “закономерным” захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации “ЛНР” и “ДНР”.

– Провокационные материалы и публичные выступления блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую порцию деструктивного контента изменник получал от агрессора денежное вознаграждение, – рассказали в СБУ.

В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена).

Мужчина решил уйти от следствия, укрывшись в Свято-Благовещенском мужском монастыре УПЦ (МП), где его и задержали.

Суд выбрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей.