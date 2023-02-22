У Києві СБУ затримала прокремлівського блогера, який переховувався від слідства в монастирі УПЦ (МП)

Лютий, 22 в 12:50

У Києві Служба безпеки затримала ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства поплічником росіян виявився столичний блогер, засновник так званого руського клубу, який займався підготовкою замовних публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.

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– Серед них – “руська народна лінія” та “одна родіна”, – йдеться у повідомленні.

У своїх колонках блогер називав “закономірним” захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації “ЛНР” та “ДНР”.

– Провокаційні матеріали й публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну порцію деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду, – розповіли в СБУ.

У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Чоловік вирішив втекти від слідства, сховавшись у Свято-Благовіщенському чоловічому монастирі УПЦ (МП), де його і затримали.

Наразі суд обрав блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.