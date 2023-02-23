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Факты / Происшествия

В Харькове слышны взрывы – предварительно это работа ПВО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Харькове слышны взрывы – предварительно это работа ПВО

В Харькове сообщают о взрывах днем 23 февраля. Предварительно это успешная работа ПВО – без попаданий.

На данный момент частью территории Украины распространяется воздушная тревога.

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