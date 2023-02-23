В Харькове слышны взрывы – предварительно это работа ПВО
В Харькове сообщают о взрывах днем 23 февраля. Предварительно это успешная работа ПВО – без попаданий.
На данный момент частью территории Украины распространяется воздушная тревога.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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