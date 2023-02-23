Февраль, 23 в 15:44

В Харькове сообщают о взрывах днем 23 февраля. Предварительно это успешная работа ПВО – без попаданий.

На данный момент частью территории Украины распространяется воздушная тревога.

Новость дополняется…

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.