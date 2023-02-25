Февраль, 25 в 17:58

Днем в субботу, 25 февраля, в Киеве возник масштабный пожар в Подольском районе, на складе лакокрасочной продукции.

По данным ГСЧС Украины, пожар возник по адресу ул. Кирилловская, 86. Спасатели получили информацию о возгорании в 14:37. Возгорание произошло в одноэтажном складском здании с легковоспламеняющимися веществами (лакокрасочными материалами). Огонь распространился на площадь около 2 тыс. кв. м.

Обновлено 17:56. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о ликвидации пожара. Пострадавших, к счастью, нет.

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– Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы был ликвидирован. Пострадавших в результате пожара нет, — подчеркнул Кличко.

По словам мэра, сегодня столичные спасатели впервые привлекли новейшего робота пожаротушения. Это значительно облегчило работу пожарных.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы. Дорожное движение по близлежащим улицам возобновлено.

Обновлено 17:20. Пожар в Подольском районе Киева удалось локализовать. Спасатели продолжают тушить возгорание.

В настоящее время пострадавших на месте инцидента не обнаружено.

Обновлено 15:55. Из-за пожара патрульные полицейские перекрыли движение на части улицы Новоконстантиновская и полностью улицу Нахимова.

Правоохранители обеспечивают регулирование дорожного движения. Водителей призывают планировать маршрут поездок с учетом перекрытия улиц.

В Киеве ликвидировали масштабный пожар на Подоле: обошлось без пострадавших / 3 фотографии

Обновлено 15:45. В Киевской городской военной администрации подтвердили, что пожар возник на складе лакокрасочной продукции.

По предварительной информации, горит помещение площадью 3000 кв. м.

Информации о пострадавших пока нет. В КГВА заверили, что ситуация контролируема: над ликвидацией возгорания работают все соответствующие службы.

Виталий Кличко, в свою очередь, уточнил, что возгорание возникло в металлическом складском помещении на территории одного из местных предприятий. Огонь охватил площадь около 2000 кв. м.

К тушению пожара привлечены 18 единиц техники, а также около 90 спасателей.

Обновлено 15:15. Ранее Виталий Кличко сообщал, что на место пожара отправились все службы.

– Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте. Подробности – позже, — подчеркнул Кличко.

В эфире национального телемарафона сразу прозвучала информация о том, что горят склады с красками, лаками и растворимыми средствами для краски. Столб дыма виден на километры вокруг.

Иногда на месте инцидента слышны взрывы: возможно, потому, что горит шифер и банки с красками и лаками.

Очевидцы сообщили журналистам, что на этих складах в субботу, как правило, никого нет. Перед тем, как возник пожар, никто не замечал, чтобы на месте инцидента находились какие-то посторонние лица, заезжали автомобили или раздавались взрывы: все было спокойно.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают спасатели, пытающиеся потушить пожар.

Днем 18 февраля пожар произошел в Соломенском районе Киева, в складском помещении. Потерпевших не было.

Ранее чрезвычайная ситуация произошла в Дарницком районе Киева: раздался взрыв в помещении производственного цеха по изготовлению и обработке ювелирных изделий. Тогда погибли четыре человека, еще пятеро получили телесные повреждения.

Источник: Telegram-канал Виталия Кличко