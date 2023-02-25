Лютий, 25 в 15:55

Вдень у суботу, 25 лютого, в Києві виникла масштабна пожежа в Подільському районі, на складі лако-фарбувальної продукції. Про це поінформував мер столиці України Віталій Кличко.

Оновлено 15:55. Через пожежу патрульні поліцейські перекрили рух на частині вулиці Новокостянтинівська та повністю вулицю Нахімова.

Правоохоронці забезпечують регулювання дорожнього руху. Водіїв закликають планувати маршрут поїздокз урахуванням перекриття вулиць.

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Оновлено 15:45. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що пожежа виникла на складі лако-фарбувальної продукції.

За попередньою інформацією, горить приміщення площею 3 000 кв. м.

Інформації щодо потерпілих наразі немає. В КМВА запевнили, що ситуація контрольована: над ліквідацією загоряння працюють всі відповідні служби.

Віталій Кличко, своєю чергою, уточнив, що загоряння виникло в металевому складському приміщенні на території одного з місцевих підприємств. Вогонь охопив площу близько 2000 кв. м.

До гасіння пожежі залучені 18 одиниць техніки, а також майже 90 рятувальників.

Оновлено 15:15. Раніше Віталій Кличко повідомляв, що на місце пожежі вирушили всі служби.

– Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці – згодом, – наголосив Кличко.

В ефірі національного телемарафону одразу пролунала інформація, що горять склади із фарбами, лаками та розчинними засобами для фарби. Стовп диму видно на кілометри довкола.

Подеколи на місці інциденту чути вибухи: можливо, через те, що горить шифер та банки з фарбами та лаками.

Очевидці повідомили журналістам, що на цих складах у суботу зазвичай нікого немає. Перед тим, як виникла пожежа, ніхто не помічав, щоб на місці інциденту перебували якісь сторонні особи, заїжджали автомобілі чи лунали вибухи: все було спокійно.

Інформація про постраждалих поки не надходила. На місці працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу.

Вдень 18 лютого пожежа сталася в Солом’янському районі Києва, у складському приміщенні. Потерпілих не було.

Раніше надзвичайна ситуація сталась у Дарницькому районі Києва: пролунав вибух у приміщенні виробничого цеху з виготовлення та оброблення ювелірних виробів. Тоді загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження.

Джерело: Telegram-канал Віталія Кличка