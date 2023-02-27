Заставляли есть фекалии и насиловали: на Киевщине задержали пару, которая издевалась над своими детьми

Февраль, 27 в 14:22

В Броварском районе Киевской области задержали 29-летнюю женщину и ее сожителя, которые совершали физическое, психологическое и сексуальное насилие над своими детьми.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киевской области.

– Сама мать демонстрировала свои половые органы и совершала над детьми сексуальное насилие неестественным способом. Мальчики в возрасте 11 и 5 лет и 3-летняя девочка проживали в ужасных антисанитарных условиях, недоедали, ходили обнаженными в квартире, — говорится в сообщении.

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать с гражданским мужем пытали детей и угрожали им убийством, а также заставляли есть фекалии.

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Женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и издевалась.

Сейчас дети изъяты из семьи, и они находятся под опекой патронатных служб.

По данному факту следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по восьми статьям: 126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 УКУ.