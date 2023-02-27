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Факти / Надзвичайні події

Змушували їсти фекалії і ґвалтували: на Київщині затримали пару, яка знущалась над своїми дітьми

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
гвалтувала дітей
Фото: Нацполіція

У Броварському районі Київської області затримали 29-річну жінку та її співмешканця, які здійснювали фізичне, психологічне та сексуальне насильство над своїми дітьми.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київської області.

– Сама мати демонструвала свої статеві органи та вчиняла над дітьми сексуальне насильство неприродним способом.

Хлопчики віком 11 і 5 років та 3-річна дівчинка проживали в жахливих антисанітарних умовах, недоїдали, ходили оголеними у квартирі, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, мати з громадянським чоловіком катувала дітей та погрожувала їм вбивством, а також змушували їсти фекалії.

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гвалтували дітей

Фото: Поліція Київщини

Жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та знущалась. 

Наразі дітей вилучено з родини, і вони перебувають під опікою патронатних служб. 

Фото: Поліція Київщини

За даним фактом слідчі повідомили зловмисникам про підозру за вісьмома статтями: 126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 ККУ.

Джерело: Нацполіція
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