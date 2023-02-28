Финансировал испытания российских ракет: СБУ арестовала имущество бизнесмена из РФ на 60 млн грн

Февраль, 28 в 14:38

Служба безопасности Украины арестовала активы российского бизнесмена, который причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о российском бизнесмене Николае Сердюке.

Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях.

Сейчас смотрят

Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн.

Установлено, что Сердюк является владельцем “московского исследовательского завода буровой техники” и Гидроинжстроя, а также входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.

По его указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.

Значительную часть полученных доходов Сердюк направлял на финансирование научно-испытательных полигонов РФ. В частности, на учебные центры, где россияне испытывали собственную боевую авиацию и ракетное вооружение.

В СБУ добавили, что бизнесмен пытался скрыть свой бизнес в Украине, “переписав” предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур. Также он создал две новые фирмы на Сумщине и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины.

Во время обысков в офисах, производственно-складских помещениях и квартирах фигурантов в Киеве и Сумах правоохранители обнаружили: бухгалтерскую отчетность, черновые записи, а также мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), планируется сообщение о подозрении Сердюку и подконтрольным ему руководителям украинских коммерческих структур.