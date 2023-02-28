Фінансував випробування російських ракет: СБУ арештувала майно бізнесмена з РФ на 60 млн грн

Лютий, 28 в 14:38

Служба безпеки України арештувала активи російського бізнесмена, який причетний до фінансування збройної агресії проти України.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, йдеться про російського бізнесмена Миколи Сердюка.

Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

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Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.

Встановлено, що Сердюк є власником “московського дослідного заводу бурової техніки” та Гідроінжбуду, а також входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.

За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

Значну частину отриманих прибутків Сердюк спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

У СБУ додали, що бізнесмен намагався приховати свій бізнес в Україні, “переписавши” підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.

Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили: бухгалтерську звітність, чорнові записи, а також мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.