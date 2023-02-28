Февраль, 28 в 12:59

Во время массированного обстрела города Красногоровка (Донецкая область) российские войска попали в один из жилых домов. Снаряд упал возле кровати, где в то время отдыхала местная жительница.

Видео последствий обстрелов обнародовало ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Массированный обстрел города из реактивных систем залпового огня Град оккупанты произвели в эти выходные.

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Войска РФ попали в частные жилые дома, где оставались пожилые люди. Вражеские снаряды разбили стены и крыши, разорвали мебель.

В одном из домов снаряд залетел через крышу и попал возле кровати. Последствия российских обстрелов правоохранителям показала пожилая женщина – жительница Красногоровки. Она не понимает, как выжила.

Судя по видео, место прилета снаряда РФ – в спальне, возле ее кровати, на которой женщина в тот момент отдыхала.

– Вот снаряд. Я вот тут спала, и он прилетел. Я подлетела на кровати. Чуть не достал меня, – рассказала женщина сквозь слезы.

Полицейские быстро приехали и задокументировали последствия ударов РФ. Они также предложили людям эвакуироваться.

По словам правоохранителей, местные жители находились в состоянии шока.

– Они были готовы ехать на край света, чтобы подальше от российских снарядов. Белые Ангелы успокоили их и сразу же забрали в безопасное место, – уточнили в НПУ.

Как известно, российские оккупационные войска не прекращают жестокие обстрелы мирных населенных пунктов Донецкой области. Только за прошедшие сутки россияне совершили 27 атак по 14 населенным пунктам.

Оккупанты обстреляли города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, Курахово, Святогорск, Красногоровка и другие. Большинство снарядов выпущено по жилому сектору.

Враг применил авиацию, ЗРК С-300, Грады, артиллерию и минометы. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

В частности, рашисты обстреляли Бахмут из авиации и артиллерии, попали в две многоэтажки и торговый комплекс. Есть раненые жители.

А во время обстрела Святогорска оккупанты попали в часть Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, один спасатель погиб, еще четверо ранены.

Источник: Полиция Донецкой области