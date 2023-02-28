Лютий, 28 в 12:59

Під час масованого обстрілу міста Красногорівка (Донецька область) російські війська поцілили в один із житлових будинків. Снаряд упав біля ліжка, де на той час відпочивала місцева мешканка.

Відео наслідків обстрілу оприлюднило ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Масований обстріл міста із реактивних систем залпового вогню Град окупанти здійснили цими вихідними.

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Війська РФ поцілили в приватні житлові будинки, де залишалися літні люди. Ворожі снаряди розтрощили стіни та дахи, пошматували меблі.

В одному з будинків снаряд залетів через дах і влучив біля ліжка. Наслідки російського обстрілу правоохоронцям показала літня жінка – мешканка Красногорівки. Вона не розуміє, як вижила.

Судячи з відео, місце прильоту снаряда РФ – у спальні, біля її ліжка, на якому жінка в той момент відпочивала.

– Он снаряд. Я ось тут спала, а він прилетів. Я підлетіла на ліжку. Трохи не дістав до мене, – розповіла жінка крізь сльози.

Поліцейські приїхали швидко й задокументували наслідки ударів РФ. Вони також запропонували людям евакуюватися.

За словами правоохоронців, місцеві жителі перебували в стані шоку.

– Вони були готові їхати на край світу, аби подалі від російських снарядів. Білі Янголи заспокоїли їх та одразу забрали до безпечного місця, – уточнили в НПУ.

Як відомо, російські окупаційні війська не припиняють жорстокі обстріли мирних населених пунктів Донецької області. Лише протягом минулої доби росіяни здійснили 27 атак по 14 населених пунктах.

Окупанти обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, Святогірськ, Красногорівка та інші. Більшість снарядів випущено по житловому сектору.

Ворог застосував авіацію, ЗРК С-300, Гради, артилерію й міномети. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Зокрема, рашисти обстріляли Бахмут з авіації та артилерії, поцілили в дві багатоповерхівки і торговельний комплекс. Є поранені цивільні.

А під час обстрілу Святогірська окупанти поцілили в частину Держслужби з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, один рятувальник загинув, ще четверо поранені.

Джерело: Поліція Донецької області