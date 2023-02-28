Один спасатель погиб, еще четверо – ранены: РФ обстреляла Святогорск
Ночью 28 февраля российские войска обстреляли Святогорск Донецкой области.
Попали оккупанты в часть Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, один спасатель погиб, еще четверо ранены.
– Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий.
Искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя, скорейшего выздоровления раненым. Россияне будут наказаны за все! – отметил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко