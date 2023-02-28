Ночью 28 февраля российские войска обстреляли Святогорск Донецкой области.

Попали оккупанты в часть Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, один спасатель погиб, еще четверо ранены.

– Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя, скорейшего выздоровления раненым. Россияне будут наказаны за все! – отметил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.