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Факты / Україна

Один спасатель погиб, еще четверо – ранены: РФ обстреляла Святогорск

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Святогірська 28 лютого 2023

Ночью 28 февраля российские войска обстреляли Святогорск Донецкой области.

Попали оккупанты в часть Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, один спасатель погиб, еще четверо ранены.

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– Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя, скорейшего выздоровления раненым. Россияне будут наказаны за все! – отметил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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