Взрывы возле Запорожской АЭС в Энергодаре: предварительно, артиллерийские обстрелы РФ
Требует проверки
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В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции прогремели мощные взрывы после объявления воздушной тревоги.
— Местные паблики Запорожья сообщают о взрывах возле Запорожской АЭС в Энергодаре: оккупанты устроили артиллерийские обстрелы, — сообщают Telegram-каналы.
Стоит отметить, что сейчас в нескольких регионах Украины раздается воздушная тревога, в частности, в Луганской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и Крыму.
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