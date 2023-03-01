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Факты / Происшествия

Взрывы возле Запорожской АЭС в Энергодаре: предварительно, артиллерийские обстрелы РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции прогремели мощные взрывы после объявления воздушной тревоги.

— Местные паблики Запорожья сообщают о взрывах возле Запорожской АЭС в Энергодаре: оккупанты устроили артиллерийские обстрелы, — сообщают Telegram-каналы.

Стоит отметить, что сейчас в нескольких регионах Украины раздается воздушная тревога, в частности, в Луганской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и Крыму.

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