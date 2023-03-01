Март, 01 в 0:19

В районе Кременчуга Полтавской области прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

Обновлено 1 марта в 00:18. Звуки взрывов, которые слышали жители Полтавской области, — это работа ПВО. Есть сбитие вражеского беспилотника, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

— Воздушная тревога продолжается! Остаемся в укрытиях и сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ, — подчеркнул он.

Обновлено 1 марта в 00:05. В Кременчуге на Полтавщине прогремели повторные взрывы, происхождение которых остается пока непонятным.

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Обновлено 1 марта в 00:04. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил, что в городе были слышны звуки, похожие на взрывы.

— Продолжается воздушная тревога. В Кременчуге были слышны звуки, похожие на взрывы. Находитесь в укрытиях. Сохраняйте спокойствие. Ожидаем официальную информацию от ОВА, — отметил он.

Обновлено 28 февраля в 23:40. Сообщают о взрывах в районе Кременчуга.

— В Полтавской области взрывы. В районе Кременчуга. Неизвестно, ПВО или прилет, — сообщают местные Telegram-каналы.

Стоит отметить, что сейчас в нескольких регионах Украины раздается воздушная тревога, в частности, в Луганской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и Крыму.