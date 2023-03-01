Березень, 01 в 0:05

У районі Кременчуку Полтавської області прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Оновлено 1 березня о 00:05. У Кременчуку на Полтавщині прогриміли повторні вибухи, походження яких залишається поки незрозумілим.

Оновлено 1 березня о 00:04. Мер Кременчуку Віталій Малецький підтвердив, що у місті було чути звуки, схожі на вибухи.

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– Триває повітряна тривога. У Кременчуці було чути звуки, схожі на вибухи. Перебувайте в укриттях. Зберігайте спокій. Очікуємо офіційну інформацію від ОВА, – зазначив він.

Оновлено 28 лютого о 23:40. Повідомляють про вибухи у районі Кременчуку.

– У Полтавській області вибухи. У районі Кременчука. Невідомо, ППО чи прильот, – повідомляють місцеві Telegram-канали.

Варто зазначити, що зараз у декількох регіонах України лунає повітряна тривога, зокрема, у Луганській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та Криму.