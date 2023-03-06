СБУ на Херсонщине задержала трех коллаборантов, которые “собирали голоса” на псевдореферендуме

Март, 06 в 14:29

Служба безопасности на освобожденной территории Херсонщины разоблачила еще трех коллаборантов.

Злоумышленниками оказались представители бывшей оккупационной администрации РФ, которые организовывали фейковый плебисцит по “присоединению” региона в состав страны-агрессора.

Было установлено, что после захвата Бериславского района эти лица добровольно пошли на сотрудничество с захватчиками. За это одну из коллаборанток назначили “заместителем председателя комиссии референдума”. Двое других вошли в состав местных “участковых избирательных комиссий”.

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Во время пребывания на “должностях” они выполняли задачи Москвы по обеспечению “результатов” кремлевского проекта.

Коллаборанты вместе с вооруженными оккупантами обходили жилые кварталы и “собирали голоса”. В случае отказа – применяли психологическое давление и угрожали заключением в российские тюрьмы.

Заполненные “бюллетени” коллаборанты передавали “председателям избирательных комиссий” для дальнейшей фальсификации результатов “голосования”.

После освобождения части региона фигуранты пытались скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.