СБУ на Херсонщине задержала трех коллаборантов, которые “собирали голоса” на псевдореферендуме
Служба безопасности на освобожденной территории Херсонщины разоблачила еще трех коллаборантов.
Злоумышленниками оказались представители бывшей оккупационной администрации РФ, которые организовывали фейковый плебисцит по “присоединению” региона в состав страны-агрессора.
Было установлено, что после захвата Бериславского района эти лица добровольно пошли на сотрудничество с захватчиками. За это одну из коллаборанток назначили “заместителем председателя комиссии референдума”. Двое других вошли в состав местных “участковых избирательных комиссий”.
Во время пребывания на “должностях” они выполняли задачи Москвы по обеспечению “результатов” кремлевского проекта.
Коллаборанты вместе с вооруженными оккупантами обходили жилые кварталы и “собирали голоса”. В случае отказа – применяли психологическое давление и угрожали заключением в российские тюрьмы.
Заполненные “бюллетени” коллаборанты передавали “председателям избирательных комиссий” для дальнейшей фальсификации результатов “голосования”.
После освобождения части региона фигуранты пытались скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.