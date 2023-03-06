СБУ на Херсонщині затримала трьох колаборантів, які “збирали голоси” на псевдореферендумі

Березень, 06 в 14:29

Служба безпеки на звільненій території Херсонщини викрила ще трьох колаборантів.

Зловмисниками виявилися представники колишньої окупаційної адміністрації РФ, які організовували фейковий плебісцит щодо “приєднання” регіону до складу країни-агресора.

Було встановлено, що після захоплення Бериславського району ці особи добровільно пішли на співпрацю із загарбниками. За це одну з колаборанток призначили “заступником голови комісії референдуму”. Двоє інших – увійшли до складу місцевих “дільничних виборчих комісій”.

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Під час перебування на “посадах” вони виконували завдання Москви щодо забезпечення “результатів” кремлівського проєкту.

Колаборанти разом із озброєними окупантами обходили житлові квартали та “збирали голоси”. У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням до російських тюрем.

Заповнені “бюлетені” колаборанти передавали “головам виборчих комісій” для подальшої фальсифікації результатів “голосування”.

Після звільнення частини регіону фігуранти намагались переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ встановили їхнє місцеперебування та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.