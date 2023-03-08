Шестеро пострадавших, среди них — двое детей: россияне обстреляли Никопольский район

Март, 08 в 21:55

Российские солдаты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня Град. Россияне направили снаряды на Марганецкую, Червоногригорьевскую общины и Никополь.

— Пострадали шесть человек, из них двое — дети. Все пострадавшие — из Никополя. Это 11-летняя девочка и 10-летний мальчик. А еще три женщины и мужчина в возрасте от 40 до 74 лет. Все в состоянии средней тяжести, — сообщает Днепропетровская ОВА.

В городе повреждены 24 частных дома, один из которых загорелся. Пожар спасатели уже потушили. Побиты семь хозяйственных построек, 20 солнечных панелей, четыре линии электропередач и два газопровода.

В других общинах, которые сегодня попали под вражеский огонь, обошлось без пострадавших. Повсюду последствия атак уточняются, добавили в ОВА.