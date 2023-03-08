Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей: росіяни обстріляли Нікопольський район

Березень, 08 в 21:55

Російські солдати обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню Град. Росіяни скерували снаряди на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь.

– Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти. Всі постраждалі – з Нікополя. Це 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. А ще три жінки та чоловік віком від 40 до 74 років. Всі в стані середньої тяжкості, – повідомляє Дніпропетровська ОВА.

У місті пошкоджені 24 приватні будинки, один з яких загорівся. Пожежу рятувальники вже загасили. Понівечені сім господарських споруд, побиті 20 сонячних панелей, чотири лінії електропередач та два газогони.

В інших громадах, які сьогодні потрапили під ворожий вогонь, минулося без постраждалих. Всюди наслідки атак уточнюються, додали в ОВА.