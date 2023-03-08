В оккупированном Энергодаре вспыхнул пожар — что известно
Подтверждено
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области вспыхнул масштабный пожар. В небе наблюдается густой и черный дым.
Информацию о пожаре подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров, опубликовав фотографии с места происшествия, и российские оккупационные власти.
Сейчас смотрят
Сейчас причины пожара точно неизвестны. Однако местные жители сообщают, что это могло произойти в результате обстрела.
Оккупационные власти города заявили об атаке беспилотников с зажигательными зарядами. В сообщении утверждается, что они якобы ударили по набережной города.