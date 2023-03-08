Март, 08 в 16:33

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области вспыхнул масштабный пожар. В небе наблюдается густой и черный дым.

Информацию о пожаре подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров, опубликовав фотографии с места происшествия, и российские оккупационные власти.

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Сейчас причины пожара точно неизвестны. Однако местные жители сообщают, что это могло произойти в результате обстрела.

Оккупационные власти города заявили об атаке беспилотников с зажигательными зарядами. В сообщении утверждается, что они якобы ударили по набережной города.