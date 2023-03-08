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Факти / Надзвичайні події

В окупованому Енергодарі спалахнула пожежа – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
В окупованому Енергодарі спалахнула пожежа – що відомо

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа. У небі спостерігається густий та чорний дим.

Інформацію про пожежу підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров, опублікувавши фотографії з місця події, та російська окупаційна влада.

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Наразі причини пожежі точно невідомі. Проте місцеві жителі повідомляють, що це могло статися внаслідок обстрілу.

Окупаційна влада міста заявила про атаку безпілотників із запальними зарядами. У повідомленні стверджується, що вони нібито вдарили по набережній міста.

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