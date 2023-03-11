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Факти / Надзвичайні події

Організував трансляцію російських телеканалів у Куп’янську: СБУ затримала колаборанта

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ
Фото: СБУ

У Харківській області затримали місцевого жителя, який під час окупації Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

За це росіяни призначили його в окупаційній адміністрації “виконувачем обов’язків провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій”.

Колаборант організував трансляцію центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення, використавши телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

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Так РФ поширювала в місті дезінформацію про війну та програми кремлівських пропагандистів.

На підставі зібраних доказів фігуранту оголошено підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Підозрюваному загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
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