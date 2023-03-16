Март, 16 в 19:31

В четверг вечером, 16 марта, российские оккупационные войска атаковали одно из медицинских учреждений города Херсон.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. Информацию подтвердили и в пресс-службе ОВА.

Во время удара оккупанты применили беспилотники. Из-за атаки повреждены здания и автомобили.

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К счастью, медики и пациенты в результате обстрела не пострадали.

– Враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города. Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Предварительно медики и пациенты – не пострадали, — подчеркнул Прокудин.

Как известно, российские войска практически каждый день жестоко обстреливают Херсон после деоккупации города в ноябре прошлого года. Под удар не раз попадали медицинские учреждения города.

Сегодня утром в Херсоне снова раздавались взрывы. В городе и области объявляли воздушную тревогу.

Стоит отметить, что с 13 по 17 марта включительно в Херсонской области продлили комендантский час с 17:00 до 06:30. Это связано с возможным пребыванием в Херсоне диверсионных групп врага.

Источник: Telegram-канал Александра Прокудина, Херсонская ОВА

Фото: Telegram-канал Александра Прокудина