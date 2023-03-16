Березень, 16 в 19:31

У четвер ввечері, 16 березня, російські окупаційні війська атакували один із медичних закладів міста Херсон.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. Інформацію підтвердили і в пресслужбі ОВА.

Під час удару окупанти застосували безпілотники. Через атаку є пошкоджені будівлі й автомобілі.

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На щастя, медики та пацієнти внаслідок обстрілу не постраждали.

– Ворог атакував із безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста. Через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо, медики та пацієнти не постраждали, – наголосив Прокудін.

Як відомо, російські війська практично щодня жорстоко обстрілюють Херсон після деокупації міста в листопаді минулого року. Під удар неодноразово потрапляли медичні заклади міста.

Сьогодні зранку в Херсоні знову лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Варто зазначити, що з 13 до 17 березня включно в Херсонській області подовжили комендантську годину з 17:00 до 06:30. Це пов’язано з можливим перебуванням у Херсоні диверсійних груп ворога.

Джерело: Telegram-канал Олександра Прокудіна, Херсонська ОВА

Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна