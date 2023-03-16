Окупанти атакували медзаклад у Херсоні з безпілотників: є пошкодження
У четвер ввечері, 16 березня, російські окупаційні війська атакували один із медичних закладів міста Херсон.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. Інформацію підтвердили і в пресслужбі ОВА.
Під час удару окупанти застосували безпілотники. Через атаку є пошкоджені будівлі й автомобілі.
На щастя, медики та пацієнти внаслідок обстрілу не постраждали.
– Ворог атакував із безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста. Через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо, медики та пацієнти не постраждали, – наголосив Прокудін.
Як відомо, російські війська практично щодня жорстоко обстрілюють Херсон після деокупації міста в листопаді минулого року. Під удар неодноразово потрапляли медичні заклади міста.
Сьогодні зранку в Херсоні знову лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.
Варто зазначити, що з 13 до 17 березня включно в Херсонській області подовжили комендантську годину з 17:00 до 06:30. Це пов’язано з можливим перебуванням у Херсоні диверсійних груп ворога.
Джерело: Telegram-канал Олександра Прокудіна, Херсонська ОВА