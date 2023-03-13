В Херсон, вероятно, зашли российские ДРГ, в области продлили комендантский час — ОВА

Март, 13 в 15:27

В освобожденный Херсон, возможно, зашла группа российских диверсантов, в области усиливаются меры безопасности.

Об этом в своем Telegram заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

– Поступила информация о возможном пребывании в Херсоне диверсионных групп врага. С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час, — сказал он.

С 13 по 17 марта включительно в Херсонской области продлевают комендантский час с 17:00 до 06:30.

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– Поэтому всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем планировать свое время пребывания на территории города и области, — подчеркнул председатель ОГА.

Напомним, в Херсоне с самого утра слышны взрывы. По предварительным данным, есть вражеские “прилеты” за городом — в селе Степановка — это северные окраины Херсона.