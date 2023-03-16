Офіцеру, який побив строковика у військовій частині Житомира, повідомлено про підозру, командування заплатить штраф

Березень, 16 в 11:41

В Житомирі офіцеру, який побив строковика повідомили про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Про це повідомляють в офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження.

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– Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою. Таким чином офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану, – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).

Нагадаємо, 11 березня 2023 року в інтернеті з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. Під час перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду.