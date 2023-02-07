Февраль, 07 в 12:58

Сотрудники Государственного бюро расследований идентифицировали более 40 российских военнослужащих, которые обстреливали Харьков из дальнобойной артиллерии.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, во время стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях Харьковской области был обнаружен тайник с российскими документами. Именно благодаря находке удалось установить личности оккупантов.

– В одном из домов, где находился штаб российских военных, ГБР нашло тайник с тайной документацией 138 мотострелковой бригады ВС РФ, — отмечается в сообщении.

ГБР идентифицировало 46 военных РФ, которые обстреливали Харьков из Градов / 2 фотографии

Выявленные документы свидетельствуют, что именно это подразделение российской армии в начале полномасштабного вторжения в Украину было переброшено для продвижения на Харьков с полигона Курской области РФ.

Сейчас смотрят Половина военнослужащих этой бригады были срочниками. По данным ГБР, в июне-августе 2022 года они жестоко расстреливали Харьков, в том числе жилмассив Северной Салтовки, из систем залпового огня Град, 152-мм самоходных установок Акация и других видов дальнобойной артиллерии. Благодаря документам, ГБР полностью идентифицировало 46 военнослужащих 138 мотострелковой бригады РФ, а также номера закрепленного за ними оружия, рапорты и другую важную для следствия информацию. Все выявленные документы направлены в Службу безопасности Украины для дальнейшего изучения. Как известно, в мае прошлого года суд вынес приговор двум российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову, которые обстреливали гражданские районы Харьковской области из РСЗО Град. Кроме того, в Украине осудили четырех диверсантов, которые похищали и пытали участников АТО в Харьковской области. Читайте Бывшую полицейскую из Купянска будут судить за государственную измену

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