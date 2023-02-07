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Факты / Україна

ГБР идентифицировало 46 военных РФ, которые обстреливали Харьков из Градов

Юлия Соколова, редактор ленты
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований идентифицировали более 40 российских военнослужащих, которые обстреливали Харьков из дальнобойной артиллерии.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, во время стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях Харьковской области был обнаружен тайник с российскими документами. Именно благодаря находке удалось установить личности оккупантов.

– В одном из домов, где находился штаб российских военных, ГБР нашло тайник с тайной документацией 138 мотострелковой бригады ВС РФ, — отмечается в сообщении.

ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ДБР виявило документи військ РФ на Харківщині
ГБР идентифицировало 46 военных РФ, которые обстреливали Харьков из Градов / 2 фотографии

Выявленные документы свидетельствуют, что именно это подразделение российской армии в начале полномасштабного вторжения в Украину было переброшено для продвижения на Харьков с полигона Курской области РФ.

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Половина военнослужащих этой бригады были срочниками. По данным ГБР, в июне-августе 2022 года они жестоко расстреливали Харьков, в том числе жилмассив Северной Салтовки, из систем залпового огня Град, 152-мм самоходных установок Акация и других видов дальнобойной артиллерии.

Благодаря документам, ГБР полностью идентифицировало 46 военнослужащих 138 мотострелковой бригады РФ, а также номера закрепленного за ними оружия, рапорты и другую важную для следствия информацию.

Все выявленные документы направлены в Службу безопасности Украины для дальнейшего изучения.

Как известно, в мае прошлого года суд вынес приговор двум российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову, которые обстреливали гражданские районы Харьковской области из РСЗО Град.

Кроме того, в Украине осудили четырех диверсантов, которые похищали и пытали участников АТО в Харьковской области.

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Источник: ГБР
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